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ABD’nin yaptırım kararının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek" dedi.
ABD’nin yaptırım kararının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek" dedi.
Politika 23.02.2022, 16:38
ABD’nin yaptırım kararının ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "ABD tarafının hissedeceği şekilde ölçülü ve güçlü bir yanıt verilecek" dedi.