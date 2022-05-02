banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev’e taşınması bekleniyor

ABD’nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien, ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nin koşulların izin vermesi halinde mayıs sonuna kadar yeniden Kiev’e taşınması beklediklerini açıkladı.

Politika 02.05.2022, 18:06
ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nin mayıs sonuna kadar yeniden Kiev’e taşınması bekleniyor

ABD’nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien, ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nin koşulların izin vermesi halinde mayıs sonuna kadar yeniden Kiev’e taşınması beklediklerini açıkladı.

ABD, Ukrayna Büyükelçiliğini Rusya’nın saldırıları öncesi Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Polonya sınırında bulunan Lviv kentine taşımıştı. ABD’nin Ukrayna Maslahatgüzarı Kristina Kvien Lviv’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nin koşulların izin vermesi halinde mayıs sonuna kadar yeniden Kiev’e taşınması beklediklerini ifade etti. Kvien, "Koşulların ay sonuna kadar Kiev’e geri dönmemize izin vereceğini umuyoruz" ifadelerini kullanarak, "Güvenlik uzmanlarını dinliyoruz ve bize geri dönebileceğimizi söylediklerinde geri döneceğiz" dedi.

“Hepimiz aynı anda geri dönmeyeceğiz”

Kvien ABD basınına verdiği demeçte ise, tüm büyükelçilik personelinin aynı anda geri dönmeyeceğini belirterek, "Normalde Kiev’de çok büyük bir büyükelçiliğimiz var. Açıkçası, hepimiz aynı anda geri dönmeyeceğiz. Bu nedenle, ilk grupta bulunan herkes geri dönmek için çok hevesli” dedi.

ABD, 14 Şubat’ta Kiev’deki ABD Büyükelçiliğini kapatmaya karar vermiş, ülkede kalan az sayıdaki diplomatik personelini, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sadece 10 gün önce geçici olarak Lviv’e taşımıştı.

ABD 3 yıl sonra Ukrayna’ya büyükelçi atayacağını duyurmuştu

Beyaz Saray tarafından 25 Nisan’da yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın kıdemli diplomat Bridget Brink’in ABD’nin yeni Ukrayna büyükelçisi olarak atanması için aday gösterdiği duyurulmuş, şu anda ABD’nin Slovakya Büyükelçisi olan Brink’in 25 yıllık kariyeri boyunca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Ofisi’nde kıdemli danışman olarak görev yaptığı, Doğu Avrupa ve Kafkasya konularından sorumlu olduğu belirtilmişti.

Rusça, Slovakça, Sırpça, Gürcüce ve Fransızca dillerini bilen Blink’in büyükelçilik görevinin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor. ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Ukrayna’nın eski Büyükelçisi Marie Yovanovitch’i Mayıs 2019’da ülkeye geri çağırmasından bu yana Ukrayna’da 3 yıldır ABD Büyükelçisi bulunmuyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur