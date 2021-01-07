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ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" dedi.
ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" dedi.
Politika 07.01.2021, 00:18
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ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Kongre Binası’nda çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında" dedi.
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