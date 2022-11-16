ABD’nin Polonya’nın yürüttüğü füze soruşturmasına güveni tam

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Polonya’nın topraklarına düşen füze ile ilgili yürüttüğü soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, "Polonya hükümetinin Ukrayna sınırına yakın bölgede meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmasına tam güven duyuyoruz” dedi.

Dün akşam saatlerinde Polonya topraklarına düşen füze ile ilgili soruşturma devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı yazılı açıklama ile ABD’nin Polonya’nın yürüttüğü füze soruşturmasına güveninin tam olduğunu belirtti. Watson, “Polonya hükümetinin Ukrayna sınırına yakın bölgede meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmasına tam güven duyuyoruz. Onları, bunu profesyonel ve ihtiyatlı bir şekilde yürüttükleri için takdir ediyoruz. Başkan Duda’nın, bu patlamanın büyük ihtimalle Polonya’ya düşen bir Ukrayna hava savunma füzesinden kaynaklandığı yönündeki ön değerlendirmesiyle çelişen hiçbir şey görmedik” dedi.

Polonya’da 2 kişiyi öldüren söz konusu füzeden "nihai sorumlunun" Rusya’nın devam eden işgali olduğunu vurgulayan Watson, “Sonuçlar ne olursa olsun, bu trajik olaydan nihai olarak sorumlu olan tarafın, özellikle sivil altyapıyı hedef almak amacıyla Ukrayna’yı bir füze yağmuruna tutan Rusya olduğu açıktır” dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda erken saatlerde yaptığı açıklamada, Polonya topraklarına düşen füzenin "muhtemelen Ukrayna’nın hava savunma sistemlerinden kaynaklanan bir kaza" sonucu düştüğünü ve "Polonya’ya kasıtlı bir saldırı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını" aktarmıştı.