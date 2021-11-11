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ABD’nin İran Özel Temsilcisi Malley, BAE, İsrail, Suudi Arabistan ve Bahreyn’i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley’in 29 Kasım tarihinde başlayacak nükleer müzakereler öncesinde koordinasyon sağlamak adına 11-20 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, Suudi Arabistan ve Bahreyn’i ziyaret edeceğini duyurdu.

Politika 11.11.2021, 23:57
ABD’nin İran Özel Temsilcisi Malley, BAE, İsrail, Suudi Arabistan ve Bahreyn’i ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley’in 29 Kasım tarihinde başlayacak nükleer müzakereler öncesinde koordinasyon sağlamak adına 11-20 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, Suudi Arabistan ve Bahreyn’i ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley’in 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasına geri dönüşe ilişkin 29 Kasım tarihinde başlayacak nükleer müzakereler öncesinde koordinasyon sağlamak adına 11-20 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, Suudi Arabistan ve Bahreyn’i ziyaret edeceği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, "Malley, İran’ın bölgedeki istikrarı bozan faaliyetleri ve anlaşmaya tam uyumun karşılıklı dönüşüne ilişkin 7. tur müzakereler de dahil olmak üzere İran’la ilgili geniş bir yelpazedeki endişelere ilişkin yaklaşımlarımızı koordine edecek" ifadelerine yer verildi.

"Nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde yeniden başlama kararı aldık"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran’ın Viyana müzakerelerine başkanlık eden Ali Bakıri Keni, 3 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde başlayacaklarını açıklamıştı. Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Keni, "ABD’nin hukuk dışı ve acımasız yaptırımlarının kaldırılması hedefiyle Viyana’daki nükleer müzakerelere 29 Kasım tarihinde yeniden başlama kararı aldık" demişti.

Öte yandan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran’da geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti.

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