ABD’nin Georgia eyaletinde senato seçimlerini Demokratlar kazandı

ABD’nin Georgia eyaletinde 8 Kasım’da düzenlenen ve ikinci tura kalan seçimin kazananı Demokrat Senatör Raphael Warnock oldu.

ABD’nin Georgia eyaletinde 8 Kasım’da düzenlenen seçimlerde hiçbir senatör adayının yüzde 50’ye ulaşamamasının ardından seçimler ikinci tura kalmıştı. Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker’a karşı yarışan Demokrat Senatör Raphael Warnock oldu. Demokratların kazanmasıyla, senatodaki dağılım 51 Demokrat, 49 Cumhuriyetçi şeklinde oldu.

Georgia seçimi, senatodaki kontrolü etkilemeyecek

Eyalette ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşitlik bozma oyu sayesinde 100 üyeli senatoda 50 sandalyeye sahip oldukları için çoğunluğu garantilemişti. Georgia eyaletini de Demokratlar’ın kazanmasıyla senatodaki denge 51 Demokrat, 49 Cumhuriyetçi şeklinde sürecek.

Georgia eyaletinde senato yarışı ikinci tura kalmıştı

Senato yarışında kritik öneme sahip Georgia eyaletinde adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50’den fazlasını alamaması sonucu seçim yarışı 6 Aralık’ta yapılacak ikinci tura kalmıştı. Demokrat Raphael Warnock şu ana kadar oyların yüzde 49,4’ünü, Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker ise oyların 48,5’ini alabilmişti.