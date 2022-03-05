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ABD’nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.
Politika 05.03.2022, 14:06
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman’ın Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı görüşme sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.