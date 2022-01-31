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ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya’nın şubat ayı ortasına kadar Belarus topraklarındaki askeri varlığını 30 bine çıkarmayı planladığını iddia etti.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya’nın şubat ayı ortasına kadar Belarus topraklarındaki askeri varlığını 30 bine çıkarmayı planladığını iddia etti.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya’nın şubat ayı ortasına kadar Belarus topraklarındaki askeri varlığını 30 bine çıkarmayı planladığını iddia etti.
Politika 31.01.2022, 19:43
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya’nın şubat ayı ortasına kadar Belarus topraklarındaki askeri varlığını 30 bine çıkarmayı planladığını iddia etti.