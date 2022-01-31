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ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi’ni Rusya’nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada oluşturduğu riskleri ciddiye almaya çağırdı.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi’ni Rusya’nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada oluşturduğu riskleri ciddiye almaya çağırdı.
Politika 31.01.2022, 18:48
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi’ni Rusya’nın saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarının tüm dünyada oluşturduğu riskleri ciddiye almaya çağırdı.