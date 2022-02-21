ABD’nin BM Cenevre Ofisi Temsilcisi Crocker: "Rusya, işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturdu"

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Temsilcisi Nell Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri’ne bir mektup yazarak, "Rusya’nın işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturduğuna dair bilgimiz var" dedi.

ABD’nin BM Cenevre Ofisi Temsilcisi Bathsheba Nell Crocker, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e bir mektup yazarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettikten sonra öldürülecek veya kamplara gönderilecek Ukraynalıların listesini hazırladığını belirtti. Cocker tarafından Bachelet’e gönderilen mektupta, hedef alınabilecekler arasında Ukrayna’da sürgünde olan Rus ve Belaruslu muhalifler, gazeteciler, yolsuzlukla mücadele aktivistleri, dini ve etnik azınlıklar olduğu konusunda uyarı yapıldı. Mektupta, "Rusya’nın Ukrayna’da halihazırda işgal ettiği bölgelerinde devam eden insan hakları ihlallerinden derin endişe duyuyoruz ve bu endişelerin yeni bir askeri saldırının ardından katlanarak artacağı konusunda endişelenmek için her türlü nedene sahibiz" ifadeleri yer aldı.

Mektupta, "Geçmiş Rus operasyonlarında hedefli öldürmeleri, adam kaçırmaları, iz kaybettirmeleri, haksız tutuklamaları ve işkence kullanımını içeren bu eylemler, muhtemelen Ukrayna’da sürgündeki Rus ve Belaruslu muhalifler, gazeteciler de dahil olmak üzere Rus eylemlerine karşı çıkanları hedef alacaktır. Ayrıca yolsuzluk aktivistleri, dini ve etnik azınlıklar ve LGBT kişiler gibi savunmasız nüfuslar da hedef altındadır" denildi.

“Rus kuvvetlerinin barışçıl protestoları dağıtmak için ölümcül önlemler alacağına dair güvenilir bilgilerimiz var"

Mektupta, "Özellikle, Rus kuvvetlerinin askeri bir işgal sonrasında öldürülecek veya kamplara gönderilecek olan Ukraynalıların listelerini oluşturduğuna dair güvenilir bilgilerimiz var. Ayrıca Rus kuvvetlerinin barışçıl protestoları dağıtmak için ölümcül önlemler alacağına dair güvenilir bilgilerimiz var" ifadeleri kullanıldı.

Crocker mektubu yazma amacının, "Rus işgalinin bir insan hakları felaketi meydana getireceğine dair erken bir uyarı vermek" olduğunu belirtti. ABD’nin BM’ye yaptığı bu uyarıda bilgilerin kaynağı konusunda ise açıklama yapılmadı.

Rusya iddiaları yalanladı

Rusya, ABD’nin iddia ettiği ölüm listesiyle ilgili haberleri yalanlayarak, bunu "mutlak kurgu" olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu mutlak bir aldatmaca, bir yalan. Bunun tamamen kurgu olduğunu biliyorum, böyle bir liste yok. Bunlar yalan haberdir" dedi.