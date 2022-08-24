ABD’nin Ankara Büyükelçiliği 29 Ağustos’tan itibaren yeni yerinde hizmet verecek

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos’tan itibaren faaliyetlerine Çukurambar’da yeni hizmet binasında devam edecek.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Ankara Büyükelçiliği, 29 Ağustos 2022’den itibaren faaliyetlerini 1480 Sokak No. 1 Çukurambar Mahallesi 06530 Çankaya, Ankara adresindeki yeni hizmet binasında sürdürecektir. Bu tarihi bir gelişmedir" ifadelerine yer verildi.