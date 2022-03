ABD’li gazeteci Rus saldırısında öldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus askerlerinin saldırısında ABD’li gazeteci Brent Renaud’un hayatını kaybettiği, 5 basın mensubunun da yaralandığı açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, başkent Kiev’in dışındaki Irpin kasabasında mültecileri görüntüleyen ABD’li gazeteci Brent Renaud, Rus kuvvetleri tarafından öldürüldü. Kiev’deki Polis Şefi Andriy Nebytov, 51 yaşındaki film yapımcısı ABD’li gazeteci Brent Renaud’un Rus birliklerinin ateş açması sonucu boynundan vurularak öldürüldüğünü söyledi. Yetkililer, başka bir ABD’li belgesel yapımcısı olan Juan Arredondo’nun ise saldırıda yaralandığını belirtirken, hastaneye kaldırılan Arredondo, kendisi ve Renaud’un Kiev’den ayrılan insanları bir kontrol noktasından geçerken filme almak için yolda olduklarını belirterek, "Biri bizi diğer köprüye götürmeyi teklif etti ve biz kontrol noktasını geçince bize ateş etmeye başladılar. Bunun üzerine şoför arkasını döndü ve bize ateş etmeye devam ettiler. Arkadaşım Brent Renaud vuruldu ve geride kaldı" dedi.

"Bu, Rusların sivilleri hedef alan saldırganlığının bir parçası"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Renaud’un ölüm haberini şok edici ve dehşet verici olarak nitelendirdi. Sullivan, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya bunun karşılığında gerekli karşılığın vereceğini aktararak, "Bu, Rusların sivilleri hedef aldıkları, hastaneleri hedef aldıkları, ibadet yerlerini hedef aldıkları ve gazetecileri hedef aldıkları küstah saldırganlığın bir parçasıdır" dedi.

New York Times’ın Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Clifford Levy ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırısıyla hayatını kaybeden gazeteci Renaud’un New York Times için görev almadığını belirtti. Levy, yaptığı açıklamada, "The New York Times, Ukrayna’da ABD’li gazeteci Brent Renaud’un ölümüne derinden üzüldü. Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı, ancak Ukrayna’da New York Times için görevlendirilmedi. Times için çalıştığında yıllar önce bir görevi için verilmiş olan Times basın rozetini taşımaya devam ediyordu. Brent’in ölümü korkunç bir kayıp. Brent gibi cesur gazeteciler, tanık olmak ve dünyaya Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı yıkımı anlatmak için çok büyük riskler alıyorlar” dedi.

Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de bugünden itibaren güvenlik nedeniyle gazetecilerin bölgeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.