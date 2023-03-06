AB’den Yunanistan’daki demir yolu modernizasyonuna destek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan’da meydana gelen tren kazasının ardından demir yolu modernizasyon çalışmalarında Yunanistan’a destek verileceğini açıkladı.

Yunanistan’ın Larissa şehrinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde, geçtiğimiz çarşamba günü bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kazaya ilişkin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Leyen, "Avrupa Birliği (AB), demir yolu modernizasyonu çalışmalarında ve güvenliğin sağlanmasında Yunanistan’a teknik destek sağlayabilir. Komisyon ve Avrupa Birliği Demir Yolu Ajansı’ndan uzmanlar bu hafta Atina’ya gidecek. En önemlisi demir yolu güvenliği" ifadelerini kullandı.

Miçotakis özür dilemişti

Miçotakis, 57 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmış, sözlerine tüm Yunan halkından ve özellikle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dileyerek başlamıştı. Miçotakis, "Yunanistan’da 2023 yılında iki trenin aynı hat üzerinde karşı karşıya gelecek şekilde uzun süre seyir halinde olmasının kimse tarafından fark edilmemesi mümkün değil. İnsan hatasının arkasına saklanamayız. Devletin yanlışlarını cesurca kabul ederek kurbanların ailelerinin yanında yer alması gerekiyor" demişti.

Demir yollarının ülke genelinde incelenmesi için bir komisyon kuracaklarını da belirten Miçotakis, "Ülkemizdeki demir yollarının ciddi şekilde sorunlu olduğunu biliyoruz. Demir yolları, bize yakışmayan ve değiştirmek istediğimiz Yunanistan’ın en bariz örneğidir. Şahsen bizi inciten ve eksikleri olan Yunanistan’ı değiştirmek için siyasetteyim. Her gün ülkemizi daha iyiye taşımak için çalışıyorum. Bunu çoğu zaman başarsam da bazen de başarısız oluyorum. Ülkemizi geriye çeken eksiklerimizi her geçen gün tamamlarsak ne kadar ilerleyeceğimizi de biliyorum. Hak ettiğimiz Yunanistan için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerine yer vermişti.

Başbakan Miçotakis, demir yolları kontrol sistemlerinin yenilenmesi için Avrupa Birliği’ne başvuracaklarını da sözlerine eklemişti.

Atina’dan Selanik’e giden yolcu treninin Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu. Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti. Larissa’daki tren istasyonu müdürü de gözaltına alınmıştı.