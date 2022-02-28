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AB’den Ukrayna’ya silah yardımı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya’ya uygulanacak yaptırımları görüşmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında, AB’nin Ukrayna’ya silah yardımı yapacağını bildirdi.

Politika 28.02.2022, 02:31
AB’den Ukrayna’ya silah yardımı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya’ya uygulanacak yaptırımları görüşmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell görüşmeler sonrasında düzenlenen basın toplantısında, AB’nin Ukrayna’ya silah yardımı yapacağını bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği işgal kesintisiz devam ederken Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını ve Rusya’ya uygulanacak yaptırımları görüşmek üzere video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, AB’nin Ukrayna’ya silah yardımı yapacağını duyurdu. Bu durum AB tarihinde ilke bir üçüncü ülkeye silah yardımı yapılması anlamına gelirken, basın toplantısında AB Dışişleri Bakanları Konseyine ilişkin bilgiler veren Borrell, "Bir haftada 4. AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından herkes tarihi anlar yaşadığımızın farkında. Bu zamanlar 2 sebeple tarihi. İlki, ikinci dünya savaşından beri ilk kez bir ülke, egemen bir devleti uluslararası hukuku çiğneyerek işgal etti. Aynı zamanda AB devletleri birlikte hareket etti, bu kriz döneminde AB’nin daha önce ilerlediği gibi ilerledik" ifadelerini kullandı.

Savaş yeniden sınırlarımızda.

Düzenlenen toplantıda değerlendirme yapılıp kararlar alındığını bildiren Borrell, "Avrupa için bir sayfa çevrildi. Savaş yeniden sınırlarımızda. AB gece gündüz çalışıp, komşusuna yardım etme kapasitesini gösterdi. Acil bir şekilde Rusya tarafından işgal edilmiş bir komşumuza yardım edebiliyoruz. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yarından itibaren işini yapacak. Bugünkü toplantı gayrı resmi idi fakat durumu inceledik ve Ukrayna ordusuna yeni destek vermeyi ele alıp kabul ettik. Ukrayna’ya yardım etmek için Ukrayna ordusuna silah yardımı yapacağız. Ukrayna Rusya’yı yenene kadar yardıma devam edeceğiz. Bu yardımlar, 450 milyon euro karşılığına denk geliyor. Yakıt ve diğer yardımlar da yapılacak. Bu şekilde ilk kez bir yardım yapıyoruz. Polonya bu desteğin merkezi haline geldi. Kara yoluyla askeri yardımlar Ukrayna ordusuna kadar ulaştırılacak" dedi.

Yaptırımların detayları yarın netleşecek.

Borrell açıklamasında, "Yarın detaylar COREPER toplantısında kesinleşecek, listeler yayınlanacak ve Rus politik sisteminde olup, propaganda ve askeri girişimlere katılanları kapsayacak. Bunun yanında AB hava sahasını Rus uçaklarına kapattık. Tek bir Rus uçağı AB hava sahasından uçup iniş yapamayacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in duyurduğu gibi, Konsey’in onayladığı yaptırımlarda bazı detaylar daha oluşacak. Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyoruz. Bu konuda yeterli görüş birliği yoktu, hala görüşmelerimiz devam ediyor. Bu kararı tek başımıza alamayız. Rus Merkez Bankası’nın rezervlerinin yarısına tekabül eden bir miktar G7 ülkelerinde bulunuyor. Bu fonlar dondurulacak ve Rus ekonomik sistemi üzerinde ağır etki yapacak. Bu kararları diğer ortaklarımızla aldık. Rusya yaptığı işgalin bedelini çok ağır ödeyecek. Putin’i destekleyen ve bu sistemden yararlanan herkes bu bedeli ödeyecek" ifadelerini kaydetti.

AB diplomatik çabalarına devam ediyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell, AB’nin uluslararası alanda Rusya’nın cezalandırılması ve uluslararası toplumdan dışlanması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirtti. Borrell, "Bakanlar bugün de diplomatik çabalar sergiledi. BMGK nezdinde kimse Rusya’yı destekleyemedi. Rusya’nın uluslararası toplumdan izolasyonunu sağlayacağız. Çarşamba günü yapılacak oylamada da Rusya’nın dışlanması için elimizden gelen yapılacak. Cenevre İnsan Hakları divanında Pazartesi günü önemli oturumlar yapılacak" dedi.

Russia Today ve Sputnik yasaklandı

Avrupa’da yalan haber ve manipülasyonla mücadeleye de devam ettiklerinin altını çizen Josep Borrell, "AB olarak insani yardım mekanizmasını harekete geçirdik. İhtiyaç sahiplerine yardımlarımızı iletmeye başladık. Ukrayna’dan çıkanlar göçmen değil sığınmacıdır. İltica hakkı talep edecekler. Bu trajediyle yakından ilgileniyoruz. Bilgi alanında da yalan haberlerle mücadele ediyoruz. Rus devleti tarafından savaş propagandası yapılıyor. Putin toprak almak istiyor ama aynı zamanda zihinleri de almak istiyor. Russia Today ve Sputnik yayın organlarının Avrupa’da yayın yapmalarını yasakladık çünkü kendileri manipülasyon şampiyonu oldular. AB ikinci dünya savaşından sonra barış için doğdu. Evet, AB bir barış projesidir. Biz AB olarak barış için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna uçak istedi, bazı ülkeler sağlayabileceğini bildirdi"

Ukrayna’ya yapılacak silah yardımı konusunda daha fazla detay verilmesini isteyen bir soruya cevap veren Borrell, "Ukrayna bize uçaklara ihtiyacı olduğunu bildirdi. Bazı üye ülkelerimiz bu uçaklardan müsaitliği olduğunu bildirdi. AB üye ülkelerinin hala Ukrayna’ya hava sahası açık durumdadır. Bir savaşa gerekli malzemeler sağlamaktan bahsediyoruz. AB olarak vermeyi kararlaştırdığımız yardımlara bu ülkelerin desteklerini de eklediğimizde ciddi bir yardım yapmakta olduğumuz görülüyor" ifadelerini kaydetti.

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