AB’den Suriye’ye 3,5 milyon euro yardım

Avrupa Birliği (AB), Suriye’nin talebi üzerine 3,5 milyon euroluk maddi yardım göndereceğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Suriye, Avrupa Birliği’nden (AB) yardım talep etti. AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirme talebinde bulunduğu belirtilerek, “Talep, arama-kurtarma ekiplerini, barınak ve ilacı kapsıyor. AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi, muhtemel teklifleri Suriye’de en çok ihtiyaç duyan insanlara derhal yönlendirmek için AB üye devletleri ve Birleşmiş Milletler ile temas halindedir” denildi.

AB Komisyonu’nun Suriye’ye yapılacak yardımların daha önceden sahada olan ve ortak çalışmalardan bilinen sivil toplum kuruluşları eliyle ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, “İhtiyacı olan kişilerin barınak, su, sanitasyon, sağlık ve şu anda ihtiyaç duydukları çeşitli malzemelere erişimlerine yardımcı olmak ve arama-kurtarma operasyonlarını desteklemek için Suriye’ye acil insani yardım olarak 3,5 milyon euro yardım verilecek’’ denildi. Açıklamada ayrıca, sivil ortakların altı çizilerek , "Suriye’de AB, insani yardım ortaklarımızla yakın işbirliği içindedir. Devam eden insani yardım projelerimizi krize yanıt verecek şekilde ayarlıyoruz. Ortaklarımız, STK’lar ve BM kuruluşları, etkilenen tıbbi tesisleri tıbbi kitlerle destekliyor, yiyecek ve barınma sağlıyor, hasarlı altyapıyı onarıyor’’ ifadelerine yer verildi.