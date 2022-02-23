AB’den Rusya’ya yönelik yaptırımlara onay

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasına ve bölgeye asker göndermesine yanıt olarak hazırlanan yaptırım paketini onayladı.

Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde bulunan ayrılıkçı Donetsk ve Luhanks’ın bağımsızlığını tanımasının ardından Avrupa Birliği Konseyi, Rusya’ya yönelik hazırlanan yaptırımları onayladı. Konsey tarafından yapılan açıklamada, “Konsey bugün, Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk idarelerinin hükümet dışı bölgelerinin bağımsız varlıklar olarak tanınmasına devam etme kararına ve ardından Rus birlikleri gönderme kararına yanıt vermek için bir yaptırım paketini kabul etti’’ ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yaptırım kararını açıkladığı konuşmasında dile getirdiği, “Rusya’nın aldığı gibi bu tür kararlar yasa dışıdır ve kabul edilemez. Uluslararası hukuku, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini, Rusya’nın kendi uluslararası taahhütlerini ihlal ediyorlar ve krizi daha da tırmandırıyorlar’’ ifadesinden alıntı yapılarak duyurulan yaptırım kararı, AB’nin Rusya’nın tutumuna göre güncelleyebileceği belirtildi.

Borrell’in duyurduğu ve üzerinde anlaşmaya varılan paketin içinde Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma çağrısı lehinde oy kullanan Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma’nın 351 üyesi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden 27 yüksek profilli kişi ve kuruluşa hedefli kısıtlayıcı tedbirler uygulanacak.

Söz konusu 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş arasında yasa dışı kararlara karışan hükümet üyeleri gibi karar vericileri, Donetsk ve Luhansk topraklarındaki Rus operasyonlarını mali veya maddi olarak destekleyen veya bunlardan yararlanan bankalar ve iş adamları, işgal ve istikrarsızlaştırma eylemlerinde rol oynayan kıdemli subaylar ile Ukrayna’ya karşı bir dezenformasyon savaşına öncülük etmekten sorumlu kişiler olduğu belirtildi.

Açıklamada, adı yaptırım listesinde yer alanlara, varlıklarının dondurulması, kişi ve kuruluşlara fon sağlamasının yasaklanması, seyahat yasağı, AB topraklarına girmesi veya AB topraklarından transit geçişinin engellenmesi kısıtlayıcı önlemler uygulanacağı ifade edildi.