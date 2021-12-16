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AB’den Rusya’ya sert uyarı; ‘’Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur’’

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin liderleri, altıncı Doğu Ortaklığı zirvesi için Brüksel’de bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlığında yapılan zirve sonrasında Michel sert konuştu. Ukrayna’ya saldırması halinde Rusya’ya çok sert bir cevap verileceğini söyleyen AB Konseyi Başkanı; ‘’ ‘Ukrayna’ya saldırı olursa saldıranın ödeyeceği bedel ağır olur’’ dedi.

Politika 16.12.2021, 00:57 16.12.2021, 01:07
AB’den Rusya’ya sert uyarı; ‘’Saldırı olursa ödenecek bedel ağır olur’’

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ve Doğu Ortaklığı üyesi ülkelerin liderleri, altıncı Doğu Ortaklığı zirvesi için Brüksel’de bir araya geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlığında yapılan zirve sonrasında Michel sert konuştu. Ukrayna’ya saldırması halinde Rusya’ya çok sert bir cevap verileceğini söyleyen AB Konseyi Başkanı; ‘’ ‘Ukrayna’ya saldırı olursa saldıranın ödeyeceği bedel ağır olur’’ dedi.

Belçika’nın Başkenti Brüksel’de bulunan AB Konseyi binasında gerçekleşen zirveye doğu ortakları Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna katıldı. Belarus, Doğu Ortaklığına katılımını askıya aldığı için toplantılarda yer almadı. Zirve sonrasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ele alınan konular hakkında bilgiler verdi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan AB Konseyi Başkanı Charles Michel; ‘’Bu zirve hukuk devleti, idare, temel haklar ve demokratik değerler üzerine kurulu olarak toplandı. Bu zirve reform süreçlerini desteklemek için özellikle de dijital ajanda ve dijitalleşme konularında halkların beklentilerini cevaplamak adına niyet beyanı olmuştur, bunun yanında yatırım paketi ile gençlerin, KOBİ’lerin desteklenmesini ve ayrıca güvenlik konusunu ele aldık’’ dedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı iddialarına ilişkin gelişmelerin de ele alındığını bildiren Michel;’’ Ayrıca Ukrayna’nı toprak bütünlüğüne sahip çıkma fırsatını bulduk. Rusya’nın tehditlerine karşı NATO, G7, ABD, İngiltere AB ve Doğu Ortaklığı ülkeleri olarak birlikte bir duruş sergiliyoruz. Eğer Ukrayna’ya karşı askeri bir saldırı olursa buna çok güçlü bir cevap olacak, bu saldırıyı yapan çok ağır bir bedel ödeyecektir’’ ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Belarus konusunun geniş bir şekilde ele alındığını belirtti. Leyen; ‘’Bugün bu toplantıda Belarus’u boş bir koltuk temsil etti. Çünkü Belarus’un başında halkı baskılayan, sığınmacıları kullanan ve AB’nin değerlerine ve sınırlarına saldıran bir yönetim var. AB üyeleri ve Doğu ortaklığı üyeleriyle uyum içinde bu ülkeyi kınıyoruz. Umarız en kısa zamanda bu boş koltukta Belarus halkının demokratik olarak seçtiği bir temsilci oturur’’ şeklinde konuştu.

Zirvede ayrıca işbirliği konularının ele alındığını bildiren Leyen; ‘’ özellikle pandemi ile mücadele konusu görüşüldü. AB olarak söz konusu ülkelere 13 milyon doz aşı ayırdık. Ayrıca bu ülkelere destek amacıyla Polonya Yatırım bankası ile 35 milyon euroluk bir destek anlaşması da yapıldı. Bu sayede bölge ülkelerinin halklarına pandemiye karşı destek ulaştıracağız’’ dedi.

Rusya ile gerginliğe de değinen von der Leyen; ‘’ AB Komisyonu olarak olqası saldırılar halinde mevcut yaptırımların genişletilmesi konusunda Konsey tarafından yetkilendirildik. Biz de bu konuda çalışma yapıyoruz. Olası bir durumda ne gibi yaptırımlar olacağı üzerinde şimdiden çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

AB, Doğu Ortaklığı ülkelerine kullandırılmak ve bölgeye istihdam, büyüme ve refah getirmek için 17 milyar Avro’ya kadar kamu ve özel yatırımları harekete geçirme potansiyeline sahip, hibe, harmanlama ve garantilerden oluşan 2.3 milyar Avro’luk bir Ekonomik ve Yatırım planı uygulayacak.

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