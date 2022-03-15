AB’den Rusya’ya karşı 4’üncü yaptırım paketine onay

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle 4’üncü ekonomik kısıtlamaları içeren yaptırım paketinin onaylandığını duyurdu.

Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığına karşı 4’üncü yaptırım paketini onayladı. AB Komisyonu, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmaya ve Ukrayna’daki saldırılarını finanse etmesini engellenmeye yönelik yaptırımların detaylarını açıkladı.

Yeni yaptırımlar kapsamında Rusya’nın devlet tarafından işletilen askeri-sanayi alanlarındaki kurumlarıyla herhangi bir işlem yapılması tamamen yasaklandı. Paket kapsamında Rusya’da 3.3 milyar euro gelir kaybına yol açacak demir-çelik ürünlerinin ithalatına yasak geldi. Söz konusu ürünlerin ithalatının üçüncü ülkeler arasında dağıtılmasına karar verildi.

Rus enerji sektörüne yeni yatırımlar yapılmasına geniş kapsamlı bir yasak koyan yaptırım paketinde, Oligarkları etkilemek amacıyla lüks araç ve mücevherler gibi ürünleri içeren lüks malların ihracatı da yasaklandı.

Yaptırım listesine, Kremlin’le bağlantılı oligarklar ve iş adamlarının yanı sıra, askeri ve savunma alanlarında faaliyet gösteren ve Rus saldırılarına lojistik ve maddi destek sağlayan şirketler de eklendi. Yaptırım listesine ayrıca savaşla ilgili dezenformasyonda aktif rol alan şahısların da dahil edildiği belirtildi.

AB kredi derecelendirme kuruluşları tarafından, AB piyasalarına erişimlerini daha fazla kısıtlamak amacıyla Rusya ve Rus şirketlerinin kredi derecelendirmelerinin yasaklanmasına ve Rus müşterilere derecelendirme hizmeti verilmesinin durdurulmasına karar verildi.