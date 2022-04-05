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AB’den Rusya’ya beşinci yaptırım paketi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik beşinci yaptırım paketini açıklayarak, "Rusya’dan gelen kömüre yılda 4 milyar euro değerinde bir ithalat yasağı uygulayacağız" dedi.

Politika 05.04.2022, 20:48
AB’den Rusya’ya beşinci yaptırım paketi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik beşinci yaptırım paketini açıklayarak, "Rusya’dan gelen kömüre yılda 4 milyar euro değerinde bir ithalat yasağı uygulayacağız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında AB Rusya’ya yönelik beşinci yaptırım paketini açıkladı. Von der Leyen, "Yaptırımlarımızı bir adım daha ileri götürmeyi teklif ediyoruz. Onları daha geniş ve daha keskin hale getireceğiz, böylece Rus ekonomisinde daha da derinlere inecekler’’ dedi.

"Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB’nin de aralarında bulunduğu 4 önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacak2

Söz konusu beşinci paketinin altı ayağı olduğunu aktaran von der Leyen, “İlk olarak, Rusya’dan gelen kömüre yılda 4 milyar euro değerinde bir ithalat yasağı uygulayacağız. Bu, Rusya için bir diğer önemli gelir kaynağını kesecek. İkincisi, Rusya’nın en büyük ikinci bankası olan VTB’nin de aralarında bulunduğu 4 önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacak. Artık piyasadan tamamen kopardığımız bu dört banka, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23’ünü temsil ediyor. Bu, Rusya’nın mali sistemini daha da zayıflatacak’’ ifadelerini kullandı.

Leyen, "Üçüncüsü, Rus gemilerinin ve Rus tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanması. Bazı muafiyetler, tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji gibi temel ihtiyaçları kapsayacaktır. Ek olarak, Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine bir yasak önereceğiz. Bu yasak, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacaktır” dedi.

İlave ihracat yasakları geliyor

Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinde dördüncü ayağın ihracat olduğunu bildiren von der Leyen, "Dördüncüsü, Rusya’nın savunmasız olduğu bölgelerde 10 milyar euro değerinde ilave ihracat yasakları. Bu, örneğin kuantum bilgisayarları ve gelişmiş yarı iletkenleri, ayrıca hassas makine ve nakliye ekipmanlarını içerir. Bununla Rusya’nın teknolojik tabanını ve sanayi kapasitesini düşürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yaptırım paketinin beşinci ayağının ise Rusya’nın ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5,5 milyar euro değerinde özel yeni ithalat yasakları içerdiğini aktaran von der Leyen, “Bunu yaparken, Rusya ile Beyaz Rusya arasındaki boşlukları da kapatıyoruz’’ dedi.

AB’den Rusya’ya kamu parası da gitmeyecek

Yeni paketin son ve altıncı ayağını açıklayan Leyen, "Altıncısı, Rus şirketlerinin üye devletlerdeki kamu alımlarına katılımına yönelik genel bir AB yasağı veya Rus kamu kurumlarına yönelik Avrupa veya ulusal tüm mali desteğin hariç tutulması gibi çok hedefe yönelik bir dizi önlem alıyoruz. Çünkü Avrupa vergi parası her ne şekilde olursa olsun Rusya’ya gitmemelidir’’ dedi.

Söz konusu yaptırım paketinin onaylanması için AB Komisyonu tarafından görüşülüp karara bağlanması gerekiyor.

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