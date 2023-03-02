AB’den okyanusların korunması için 816,5 milyon euro destek

Avrupa Birliği (AB), okyanusların korunması amacıyla 816,5 milyon euroluk finans desteği sağlayacağını açıkladı.

AB, Panama’da düzenlene Okyanuslarımız Konferansı’nda bu yıl için 39 eylem taahhüdünü açıklayarak, okyanusların korunması için 816,5 milyon euro finansal destek sağlayacağını duyurdu. AB, 2014’de başlayan Okyanuslarımız Konferansı’ndan bu yana en büyük finansal desteği açıklamış oldu.

AB’nin deniz koruma alanları, deniz kirliliği, iklim değişikliği, sürdürülebilir balıkçılık, sürdürülebilir mavi ekonomiler ve deniz güvenliğine destek sağlayacağı aktarılarak, Yasadışı, Bildirilmemiş ve Düzenlenmemiş Balıkçılık Eylemi İttifakı’na katıldığı ifade edildi. Finansal desteğin yaklaşık 320 milyon euronun deniz biyoçeşitliliğini korumak ve iklim değişikliğinin okyanus üzerindeki etkilerini ele almak için okyanus araştırmalarında, 12 milyon euronun Latin Amerika ve Karayipler için Copernicus verilerine ve ürünlerine erişimi kolaylaştırmada, 250 milyon euronun iklim değişikliğinin etkisini izlemek için Kuzey Kutbu üzerinde gerçek zamanlı gözleminin sürdürülmesine yardımcı olacak Sentinel-1C’nin yörüngeye gönderilmesinde, 126 milyon euronun Benin, Guyana ve Tanzanya’da biyoçeşitliliği korumak ve iklim değişikliğiyle mücadelede, 24 milyon euronun balıkçılık ile ilgili gönüllü katkılara destekte ve 1 milyon euronun ise Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) balıkçılık sübvansiyonlarında kullanılacağı ifade edildi.

Okyanuslarımız Konferansı, 2014’den bu yana yaklaşık 108 milyar dolar değerinde bin 800’den fazla taahhütte bulunarak, 5 milyon mil kareden fazla okyanusun korunmasına destek oldu.