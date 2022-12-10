AB’den Kosova’daki saldırılara kınama

Avrupa Birliği (AB) Kosova’nın Mitroviça kentinde meydana gelen saldırıları kınayarak, bölgede gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Kosova’nın kuzeyindeki Mitroviça kentinde yerel saatle 10.00 sıralarında şiddetli patlama meydana gelmiş ve patlamanın Mitroviça’nın kuzeyinde, Tre Soliterat’ta polis memurlarının yakınına atılan piroteknik maddeden (patlayıcı madde) kaynaklandığı bildirilmişti. Saldırıların ardın Avrupa Birliği’nden (AB) kınama geldi. Avrupa Komisyonu sözcülerinden Peter Stano yaptığı açıklamada, AB ve üye devletlerin Kosova’da meydana gelenn saldırıyı kınadığını, Kosova’daki durumu yakından izlediğini ve özellikle kuzeydeki durumla ilgili endişe duyduklarını söyledi. Stano, AB ve üye devletlerin sorumluluk ve gerilimi azaltma çağrısında bulunduğunu da söyleyerek, AB’nin Hukukun Üstünlüğü Misyonunun (EULEX) ve NATO’nun Kosova Gücünün (KFOR) sahada güvenliği sağlamak için devriye gezmeye ve durumu yakından izlemeye devam ettiklerini söyledi.

Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde gerginlik sürüyor

Kosova polisinin perşembe akşamı itibarıyla ülkenin kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde mevcudiyetini artırmaya başlaması, yeni bir gerginliğe neden olmuştu. Sırbistan yönetimi, Brüksel Anlaşması çerçevesinde Priştine yönetiminin ülkenin kuzeyinde polis bulundurmaya hakkı olmadığını savunarak Kosova’yı uluslararası anlaşmaları ihlal etmek ve ülkenin kuzeyini işgal girişiminde bulunmakla suçlamıştı. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, yanıt olarak Kosova’ya “güvenlik gücü göndermeyi değerlendirdiklerini" açıklamıştı. Brnabic ve Sırp yetkililerin Kosova’ya bin kişilik güvenlik gücü gönderme yönündeki tehditlerine yanıt veren Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise Sırp polisi ve askerinin Kosova’ya bir daha asla ayak basmayacağını söylemişti.