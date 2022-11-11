AB’den Kosova ve Sırbistan’a gerilimi düşürme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısı yaparak, "Kosovalı Sırplar derhal görevlerine dönmeli" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ve AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak’ın Fransa’nın başkenti Paris’te Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüştüğü bildirildi. Görüşmelerde her iki tarafa da uzlaşmaya hazır olduklarını göstermeleri ve diyalog taahhütlerini yerine getirmelerinin hatırlatıldığı belirtildi. Borrel’in ofisinden yapılan açıklamada toplantıların amacının, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerdeki kritik sorunları ele almak olduğu ve görüşmelerde, tarafların mevcut krize karşı acilen ihtiyaç duyulan çözümleri bulmalarına yardımcı olmaya, sahada barış ve istikrarı korumaya odaklandığı bildirildi.

Açıklamada Borrell’in iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi gerekliliğini vurguladığı bildirilerek, "Mevcut jeopolitik ortam, geçmişin mirasının üstesinden gelmeyi ve Kosova, Sırbistan halkları ve tüm bölge için gerçekten önemli olan şey hakkında anlamlı müzakerelere girmeyi daha da zorunlu kılıyor. Kosovalı Sırplar derhal Kosova kurumlarına dönmeli ve görevlerine devam etmeli ve Kosova, plakalar üzerindeki eylemlerini geçmiş Diyalog anlaşmalarıyla uyumlu hale getirerek daha fazla gecikme olmaksızın Sırp çoğunluklu belediyeler topluluğunun kurulmasına ilişkin müzakereleri başlatmalıdır. Diyalog kapsamında alınan bu yükümlülükler geçerli ve bağlayıcı olmaya devam etmektedir" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

Her iki liderle yapılan görüşmelerde Borrell’in aynı zamanda tek taraflı eylemlerden ve kışkırtıcı söylemlerden kaçınmanın öneminin altını çizdiği belirtilerek, "Ukrayna’daki savaşla birlikte Avrupa, topraklarında başka bir çatışma yaşayamaz. Mevcut tırmanan davranış tersine çevrilmezse en çok kaybedecek olan kendi halklarıdır. Halkları yararına bundan kaçınmak tarafların sorumluluğundadır. Yükümlülükleri hızlı bir şekilde yerine getirememek ve gerilimi düşürmemek, öncelikle Kosova ve Sırbistan’daki insanlar üzerinde, her iki tarafın Avrupa geleceği ve Avrupalı ve uluslararası ortaklar nezdindeki güvenilirlikleri için zararlı sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Açıklamanın sonunda ise Borrell’in Sırp ve Kosovalı liderlerle yaptığı görüşmeler hakkında pazartesi günü Dışişleri Bakanları Konseyi’nde AB Üye Devletlerine bilgi vereceği ve durumla ilgili analizini sunacağı belirtildi.