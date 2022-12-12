AB’den İranlı 24 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası İranlı 24 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaptıkları toplantının ardından İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran’daki Mahsa Amini protestolarına yönelik baskı ve müdahaleleri nedeniyle 20 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulandığı ifade edildi. Yaptırım listesinde İran İçişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Majid Mirahmadi, İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyyid Abdolrahim Musavi ve eyalet komutanları, İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) Direktörü Peyman Jebelli ve yardımcısı Mohsen Bormahani ile bazı IRIB muhabirleri, İran Kolluk Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Morteza Jokar, Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmad Khatami de yer aldı. Yaptırım uygulanan kuruluşun ise İran Radyo Televizyon Kurumu olduğu ifade edildi.

İran’a İHA yaptırımı

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edenlerin yer aldığı yaptırım listesine de 4 kişi ve 4 kuruluşun eklendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların yaptırım listesine Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında kullandığı İHA’ların geliştirilmesi ve teslim edilmesindeki rolleri nedeniyle eklendiği ifade edildi. Yaptırım listesinde İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahedi ile İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) komutanları ve IRGC için İHA geliştiren ve üreten 4 şirket yer aldı.

İran da AB ülkelerindeki 5 kurum ve 10 kişiye yaptırım uygulamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ülkelerindeki 5 kurum ve 10 kişiye yaptırım kararı almıştı. Yaptırım listesinde Alman Hava Kuvvetleri ve Ramstein Hava Üssü İletişim Komutanı Michael Trautermann, Irak’taki Alman Kuvvetleri Komutanı Albay Holger Kunkel, Avrupa Adalet Divanı Avukatı Eric David, Fransız diplomat ve politikacı Bernard Kouchner, Avrupa Parlamentosu üyesi Hannah Neumann, Almanya Parlamentosu’nun eski Başkanı Rita Sussmuth, Almanya Parlamentosu’nun eski Başkan Yardımcısı Claudia Roth, Almanya Parlamentosu’nun eski üyeleri Volker Beck ve Norbert Lammert ile Almanya’nın eski Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer yer almıştı.

Yaptırım listesinde yer alan kurumlar arasında ise Farsça yayın yapan Çekya merkezli Radio Ferda ve Hollanda merkezli Radio Zamane ile Fransız Charlie Hebdo dergisi, İran-Irak savaşı döneminde Irak’a verilen kimyasal silahların üretiminde rol oynadıkları gerekçesiyle Almanya merkezli Water Engineering Trading GmbH (WET) ve Gidlemeister Projekta GmbH şirketleri bulunuyor.