AB’den, Filistinli ve İsrailli taraflara gerilimi azaltma çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, Filistinli ve İsrailli taraflara bölgedeki gerilimin azaltılması çağrısında bulunuldu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in geçtiğimiz günlerde Filistinli ailelerin evlerinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Ramazan ayında da yıkıma devam edileceğini açıklamasının ardından bölgede gerilim devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Filistinli ve İsrailli taraflara gerilimi azaltma çağrısında bulunuldu. AB ve üye ülkelerin İsrail ve işgal edilen Filistin topraklarındaki durumdan oldukça üzgün olduğu belirtilirken, "Şiddet olayları nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda İsrailli ve Filistinli zarar görüyor. Gazze, Batı Şeria, Doğu Kudüs’teki durum endişeye neden oluyor. İsrailli ve Filistinli liderlere yükselen gerginliği azaltma ve tansiyonu düşürme çağrısında bulunuyoruz. Askeri operasyonlar orantılı ve uluslararası hukuka uygun olmalı. Herkes tarafından kınanması gereken terör saldırılarına ve bunları destekleyen uygulamalara da hemen son verilmeli" ifadeleri kullanıldı.

"Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar barış içinde bir arada yaşamalı"

Tüm bu gerilimin barışın önünde büyük bir engel olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kutsal mekanların statükoları önceki kararlar doğrultusunda korunmalı. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar barış içinde bir arada yaşamalı. ABD, Ürdün ve Mısır’ın bölgedeki gerilimi azaltmak için Akabe Bildirisi’ni destekleme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm taraflar anlaşmalara uymalıdır" denildi.

İsrail, Filistinlilerle gerginlik yaşamamak için geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında ev yıkımlarını durdurmuştu.