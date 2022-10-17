AB’den Amini protestoları nedeniyle İranlı 11 kişi ve 4 kuruma yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İran’da Mahsa Amini’nin ölümü ve başlayan protestolara karşı tutumu nedeniyle aralarında İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur’un da yer aldığı İranlı 11 kişi ve 4 kurumun yaptırım listesine alındığını duyurdu.

AB Dışişleri Bakanları Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB ülkelerinin Ukrayna’ya destek vermeye devam ettiğini ve bu kapsamda yeni kararlar aldığını belirterek, “AB’nin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savunma konusundaki kararlılığını gösteren, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı savunmak için ve İran’da insan haklarını savunmak için önemli kararlar aldık” dedi.

“İlk kez bir bakanla sığınağından bağlantı kurarak görüştük”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile videokonferans yoluyla görüştüklerini aktaran Borrell, “İlk kez bir bakanla sığınağından bağlantı kurarak görüştük. AB’nin bugün dış politika önceliği bu saldırgan işgale karşı Ukrayna’ya destektir” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Borrell, “Putin alan kaybediyor. Politik ve moral olarak geriliyor ama tırmandırıcı olmaya devam ediyor ve sivillere saldırıyor, tıpkı bu sabah olduğu gibi. BM nezdinde Rusya’nın izole edilmesi yöndeki kararı not ettik. Çünkü bu savaş dünyayı ilgilendiriyor’’ dedi.

Ukrayna askerleri eğitilecek

AB’nin Ukrayna askerlerini eğitmek için bir askeri misyon kurma kararı aldığını açıklayan Borrell, ‘’Bir askeri eğitim destek misyonu kurma kararı aldık. AB topraklarında 15 Bin Ukrayna askeri eğitilecek. Tüm üye ülkeler birlikte çalışacak. 500 Milyon euroluk yardımı barış destek fonu kapsamında serbest bırakacağız. Toplamda 3,1 milyar euroyu ayırmış oluyoruz. Bu buz dağının görünen kısmı bir de AB üyelerinden gelenler de var" dedi.

Ermenistan’a AB misyonu

Borrell ayrıca, AB’nin Ermenistan’a gönderilmek üzere bir misyon kurma kararı aldığını belirterek, “Bakanlar, Gürcistan ve Ermenistan’da görev yapacak misyonu onayladı. Azerbaycan sınırında görev yapacak kırk kişilik heyet önümüzdeki haftalarda göreve başlayacak. Bu kadar hızlı bir şekilde bu misyonu harekete geçirmemizden ötürü gurur duyuyorum’’ dedi.

İran’a yaptırım

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Evin Hapishanesini yakından takip ettiklerini belirten Borrell, “İran Dışişleri Bakanıyla tüm mahkumların özellikle de Avrupalı siyasi mahkumların durumunu ve güvencede olmasını görüşüyoruz” dedi.

Mahsa Amini’nin ölümü ve başlayan protestolara değinen Borrell, “Sivil Toplum Kuruluşlarına göre gösterilerde 100’den fazla kişi hayatını kaybetti. Üye devletlerin Büyükelçilerinden gelen öneriler üzerine 11 kişi ve 4 kuruluşu hedef alan yaptırımı onayladık. Masa Amini’nin ölümü ile ilgisi olan herkesi hedef almak istiyoruz. Bu listeyi uzatmaya hazırız. İran hükümetine son verme ve siyasi tutukluları serbest bırakma ve de ifade özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyorum’’ ifadelerini kullandı. Borrell ayrıca, “İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, internetin kapatılmasındaki sorumluluğu nedeniyle listeye alındı" dedi.

“Rusya İran tarafından tahsis edilen İHA’lar kullanıyor”

Ukrayna’ya yapılan saldırılarda Rusya’nın İran yapımı İHA’lar kullanıldığı iddiaları konusunda İran’ın yalanlamasına rağmen kanıt topladıklarını söyleyen Borrell, ‘’Rusya İran tarafından tahsis edilen İHA’lar kullanıyor. Bakan Kuleba bu tip silahlarla ilgili bilgiler verdi. Biz de bu konuda bilgiler topluyoruz. Bu konuda tepkimizi tüm olanaklarımızla vermeye hazırız. Şimdi kanıt toplamaktayız’’ dedi.

Toplantıda Çin konusunu da ele aldıklarını belirten Borrell, “Çin konusunda kurumum tarafından sunulan bir raporu AB üye ülkeleri inceliyor. İklim değişikliği kadar Çin’e bağlılıklarımız gibi riskleri ve AB menfaatlerini analiz ediyoruz. Çin Başkanı tarafından yapılan konuşmanın içeriğine ilişkin de analizlerimizi yapıyoruz’’ dedi.

“Seçim yolsuzluğu iddiaları var”

Bosna-Hersek konusunda da görüşmelerimiz oldu diyen Borrell, “Seçimler iyi organize edildi ancak bazı kamu kurumları hakkında seçim yolsuzluğu iddiaları var. Sırp bölgesi için de oyların yeniden sayılması söz konusu. AB Komisyonu bu ülkeye adaylık önerdi ancak bazı aşamaların geçilmesi gerekiyor. Vaat edilen reformların yerine getirilmesi önceliklerimizdir’’ dedi.