ABD’den vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılma çağrısı

ABD, önümüzdeki günlerde Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarını artırabileceği ihtimaline karşı vatandaşlarına Ukrayna’dan ayrılma çağrısında bulundu.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya’nın önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya yeni saldırılar düzenleyebileceğiyle ilgili bilgi aldıklarını duyurdu. Büyükelçilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın önümüzdeki günlerde sivil yerleşim alanlarına ve hükümet binalarına saldırılar düzenleyebileceğine dair bilgi edindi. ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, eğer güvenliyse vatandaşlarına Ukrayna’dan özel araçlarıyla ve karayolu kullanarak ayrılmaları konusunda uyarıda bulunuyor” denildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yarın düzenlenmesi beklenen bağımsızlık günü etkinlikleri Rusya’nın saldırı ihtimallerine karşı yasaklanmıştı.