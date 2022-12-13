ABD’den Ukrayna’ya 13 milyon dolarlık elektrik ekipmanı yardımı

ABD, Rusya’nın Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerini hedef almasının ardından Ukrayna’ya 13 milyon dolarlık elektrik ekipmanı gönderdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Batılı ülkelerden Ukrayna’ya yardımlar da sürüyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’daki kritik altyapı tesislerini vurması sonrasında yeni bir yardım paketi hazırladı. Paketin ilk bölümünün elektrik ekipmanlarından oluştuğunu söyleyen ABD’li yetkililer, 13 milyon dolarlık ilk sevkiyatın dün Ukrayna’ya ulaştığını belirtti. ABD’li üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Şu an bizim stratejimiz ilk olarak Rusya tarafından kasıtlı şekilde hedef alınan kritik altyapı tesisleri nedeniyle Ukrayna’yı korumak. Çünkü bu insani bir felaket olabilir" ifadeleri kullanıldı.

"Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın geçtiğimiz cumartesi gecesi İran yapımı dronlarla başta Odessa olmak üzere birçok kente saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Zelenskiy, "Bugünün anahtarı enerjidir. Odessa’daki durum oldukça zor. İran dronlarıyla gece boyunca yapılan saldırılar sonucunda Odessa, diğer kentler ve köyler karanlığa büründü. Odessa’da 1.5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Genel olarak acil durum ve elektrik kesintileri birçok bölgede devam ediyor. Enerji sistemi, normal çalışma durumundan oldukça uzak ve çok fazla eksik var. Bu nedenle kesinti programları mevcut. Bunlar en çok Lviv, Vinnitsa, Kiev, Ternopil, Sumi, Zakarpattia, Jitomir ve Khmelnytskyi bölgeleri ile başkent Kiev’de uygulanıyor" demişti.