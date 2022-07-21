ABD’den Türkiye’nin Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’ndaki çabalarına övgü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Türkiye’nin ev sahipliğinde yarın imzalanacak olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin anlaşmadaki çabalarını takdir ettiğini aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan görüşmeler sonucunda yarın İstanbul’da Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nın imzalanacağı duyurulmasının ardından ABD’den anlaşmaya ilişkin açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği basın toplantısında gelen bir soru üzerine, ABD’nin Türkiye’nin ev sahipliğinde yarın imzalanacak olan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin anlaşmadaki çabalarını takdir ettiğini aktardı. Price, “BM Genel Sekreteri’nin sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Türk müttefiklerimizin koyduğu gayretli çalışmaları alkışlıyoruz" dedi.

“En başta asla bu konumda olmamalıydık”

Söz konusu anlaşmanın ABD ve diğer G20 ülkeleri tarafından desteklendiğini belirten Price, “Prensip olarak bu anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak şu anda odaklandığımız şey Rusya’yı bu anlaşmayı uygulamaktan ve Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaşmasını sağlamaktan sorumlu tutmak. En başta asla bu konumda olmamalıydık. Bu, Rusya’nın gıdayı silahlandırmak için kasıtlı bir kararıydı. Son birkaç saat içinde duyduklarımız sevindirici bir gelişme, ancak asıl önemli olan bu anlaşmanın uygulanması. Elbette ortaklarımızla birlikte Rusya’yı bunun uygulanmasından sorumlu tutmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anlaşma yarın Dolmabahçe Ofisi’nde imzalanacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nın yarın TSİ 16.30 Dolmabahçe Ofisi’nde Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla imzalanması bekleniyor.

Öte yandan her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu. Savaş, nedeniyle Ukrayna’nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı’ndaki silolarda mahsur kaldı.