ABD’den Tayvan’a hava kuvvetleri için 428 milyon dolarlık satış

ABD, Tayvan’ın hava savunmasını güçlendirmesi için 428 milyon dolarlık yedek parçaların satışına onay verdi.

ABD, Tayvan’ın hava savunmasını desteklemek ve askeri uçakların yedek parçalarını yenilemek üzere 13.12 milyar Tayvan doları (428 milyon dolar) değerindeki satışı onayladı. Tayvan yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’ın ABD’den askeri hava savunmasında büyük önem taşıyan F-16, F-CK-1 Ching-Kuo savaş uçağı ve C-130 nakliye uçakları için gerekli yedek parçaları satın alacağı belirtildi. Tayvan’a verilen güvenlik taahhütlerini yerine getirdikleri için ABD’ye teşekkür eden Tayvan yönetimi, satışın bir ay içinde yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Satışın Biden yönetimi tarafından onaylanan 7. inci askeri satış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Çin’in Hint-Pasifik bölgesindeki askeri genişlemesi ve kışkırtıcı faaliyetleri devam ederken Tayvan’ın ulusal savunmasını güçlendirmeyi, asimetrik muharebe gücünü artırmayı ve ulusal güvenliği korumayı sürdüreceği ifade edildi.