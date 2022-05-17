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ABD’den Rusya’nın Ukrayna’da işlediği savaş suçları için "Çatışma Gözlemevi" programı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sırasında işlediği savaş suçlarına dair kanıtları ortaya çıkarmak üzere başlattığı "Çatışma Gözlemevi" programını açıkladı.

Politika 17.05.2022, 23:51 17.05.2022, 23:56
ABD’den Rusya’nın Ukrayna’da işlediği savaş suçları için "Çatışma Gözlemevi" programı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları sırasında işlediği savaş suçlarına dair kanıtları ortaya çıkarmak üzere başlattığı "Çatışma Gözlemevi" programını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da Rusya tarafından işlenen savaş suçları ve diğer vahşetlere ilişkin kanıtları ortaya çıkarmak, analiz etmek ve geniş çapta erişilebilir halde paylaşılmak üzere yeni bir programın başlatıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Program, Başkan Putin’in acımasız savaşı sırasında Rus güçlerinin eylemlerine ilişkin açık kaynaklı kanıtların belgelenmesini, doğrulanmasını ve yayılmasını kapsıyor" denildi.

"Çatışma Gözlemevi" olarak adlandırılan programla, mevcut bilgilerin çevrimiçi bir platform aracılığıyla herkese açık olarak paylaşılacağını belirten Bakanlık, "Uydu görüntüleri ve sosyal medya aracılığıyla paylaşılan bilgiler de dahil olmak üzere, mevcut bilgiler kamuya açık ve ticari olarak ve uluslararası yasal standartlarla tutarlı olarak, hesap verebilirlik mekanizmalarında kullanılmak üzere analiz edilecek ve korunacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, "Çatışma Gözlemevi, Başkan Putin’in önceden tasarlanmış, haksız ve sebepsiz savaşına yanıt olarak ülkelerini ve özgürlüklerini cesurca savunan Ukrayna halkına ABD’nin kararlı desteğinin bir başka göstergesidir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca programın "uygun yargı yetkileri altında, gelecekteki medeni ve cezai yasal süreçler için sıkı gözetim zinciri prosedürlerinin sürdürülmesini içerdiğini" de belirterek, programın bir bilgi sistemleri şirketi olan Esri ve Yale Üniversitesi İnsani Araştırma Laboratuvarı ve PlanetScape Ai ile bir işbirliğinde yapıldığını belirtti.

Raporlar programın internet sitesinde yayınlanacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Ukrayna için yeni bir çatışma gözlemevi başlattık. Program, insan hakları ihlalleri ve sivil altyapıya dair zararlara ilişkin bilgi kaynaklarını ve kanıtları yakalayacak, analiz edecek ve kamuya açık hale getirecektir. Raporlar programın internet sitesinde yayınlanacaktır" dedi.

“Ne kadar uzun sürerse sürsün, adaletin yerini bulduğunu görmeye kararlıyız"

"Çatışma gözlemevi tarafından toplanan bilgiler, dünyanın Rus güçlerinin Ukraynalılara karşı acımasız eylemlerini görmesi için bir kaynak olacak ve vahşete ışık tutacak" ifadelerini kullanan Price, "Rusya’nın dezenformasyon kampanyalarını çürütmek, bizim ve ortaklarımızın hesap verebilirlik mekanizmalarını genişletmek için bilgi ve kaynak sağlayacaktır. Ne kadar uzun sürerse sürsün, adaletin yerini bulduğunu görmeye kararlıyız" dedi.

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