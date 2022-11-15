ABD’den Rus füzesi iddiaları hakkında: “Şu anda raporları veya herhangi bir ayrıntıyı doğrulayamıyoruz”

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Polonya’ya düştüğü iddia edilen Rus füzeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda raporları veya herhangi bir ayrıntıyı doğrulayamıyoruz” dedi.

Polonya’da Ukrayna sınırına yakın bir kasabaya 2 Rus füzesinin düştüğü yönündeki iddialar ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Polonya’da herhangi bir roket veya füze saldırısı olduğuna dair bir teyide sahip olmadıklarını, ancak ABD’li yetkililerin şu anda tam olarak ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Watson, “Polonya’dan gelen bu haberleri gördük ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümetiyle birlikte çalışıyoruz. Şu anda raporları veya herhangi bir ayrıntıyı doğrulayamıyoruz. Ne olduğunu ve sonraki uygun adımların ne olacağını belirleyeceğiz” dedi.

“Polonya hükümeti ve NATO ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel de, ABD’nin Polonya topraklarını vuran ve iki kişiyi öldüren füzelerle ilgili haberleri doğrulayamayacağını yineledi. Patel, "Polonya’dan gelen bu haberleri gördük ve daha fazla bilgi toplamak için Polonya hükümeti ve NATO ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Haberleri veya herhangi bir ayrıntıyı şu anda doğrulayamıyoruz" dedi.