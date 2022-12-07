ABD’den Polonya’ya 3,75 milyar dolarlık tank ve askeri mühimmat satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya 116 adet M1A1 Abrams tankı dahil olmak üzere 3,75 milyar dolarlık tank ve askeri mühimmat satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’a bağlı Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Polonya’ya 3,75 milyar dolarlık silah ve mühimmat satışına onay verdiğini duyurdu. DSCA’dan yapılan açıklamada söz konusu satışla Polonya’nın NATO operasyonlarına katılımında ve düşmanı caydırma kapasitesinde mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğinin artacağını kaydetti. Buna göre ABD, Polonya’ya 116 adet M1A1 Abrams tankı, 12 adet M88A2 Hercules zırhlı kurtarma aracı, 8 adet M1074 müşterek taarruz köprüsü, 6 adet M577 komuta yeri aracı, 26 adet HMMWV yüksek hareket kabiliyetli çok amaçlı vasıta, 26 adet JLTV hafif zırhlı araç, on binlerce tank mühimmatı ve makineli tüfek satacak.

DSCA duyurusunun ardından Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya Silahlı Kuvvetleri’nin zırhlı potansiyelini artırmada bir adımı daha geride bıraktık. ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya’ya 116 adet tank ve mühimmat satışına onay verdi. Fiyat görüşmelerine başlıyoruz. İlk teslimatın 2023’de gerçekleşecek. Güçlü bir ordu, güvenli Polonya" açıklamasında bulundu.

Söz konusu tankların Polonya’nın Ukrayna’ya hibe ettiği tankların yerini dolduracağı belirtilirken, Polonya, geçtiğimiz temmuz ayında da ABD’den 4,75 milyar dolar değerinde 250 adet M1A2 SEPv3 Abrams ana muharebe tankı siparişi vermişti.