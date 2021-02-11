ABD’den Osman Kavala için yazılı çağrı: Derhal serbest bırakın

Gezi Davası’nda tahliye edilen ancak serbest bırakılmadan bu kez 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili suçlanarak tekrar tutuklanan iş insanı Osman Kavala’yla ilgili ABD’den kritik bir çağrı geldi.

Üç yıldır tutuklu bulunan Kavala’yla ilgili bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Türkiye’ye Osman Kavala’yı derhal serbest bırakma ve davasının hızlı ve şeffaf bir şekilde sonuçlandırılması çağrısı yapıyoruz” dedi.

Price açıklamasının devamında, “Kavala’ya yöneltilen yanıltıcı suçlamalar, tutukluluğunun devam etmesi, davaların sonuca ulaşmasının gecikmesi hukukun üstünlüğü ve demokrasiye olan saygıyı sarsmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘BARKEY SUÇLAMALARI TEMELSİZ’

Açıklamada, Dr. Henri Barkey’nin dava sürecine dahil edilmesine de değinilirken, “ABD vatandaşı Dr. Henri Barkey’e yöneltilen suçlamaları endişeyle takip ediyor ve bunların temelsiz olduğuna inanıyoruz” denildi.

Bakanlık, Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2019’da verdiği Kavala kararına uymaya davet etti.