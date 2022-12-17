ABD’den Kuzey Kore’ye nükleer silahsızlanma için "ön koşulsuz müzakere" çağrısı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturan askeri yetenekleri geliştirme çabasını sürdürdüğünü belirterek "nükleer silahsızlanma için ön koşulsuz müzakere" teklifini yineledi.

Kuzey Kore’nin dün "yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor" teknolojisini başarı ile test ettiğini açıklamasının ardından ABD’den konuya ilişkin açıklama geldi. Basın toplantısında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a yönelik, "Sayın Kim, bölgeye, yarımadaya, müttefik ve ortaklarımız ile ulusal güvenlik çıkarlarımıza tehdit oluşturan askeri yetenekleri geliştirme çabasını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Kirby, "İşte bu yüzden Japonya ve Güney Kore ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu yüzden yarımadada ve bölgede varlığımızı, tatbikatlarımızı ve eğitimlerimizi sürdürüyoruz.

İşte bu yüzden Kore Yarımadası ve çevresinde istihbarat toplama yeteneklerimizi geliştirmek için çalıştık" dedi. Kirby, buna rağmen Kuzey Kore’ye diplomatik çözüm kapısını açık bıraktı.

"Ön koşulsuz müzakereye hazırız"

Daha önce de dile getirdiği diplomatik çözüm çağrısını yineleyen Kirby, "Kim ile ön koşulsuz müzakere teklifimizi yeniden ifade ediyoruz. Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diplomatik bir yol bulmaya çalışabilmek adına kendisini bu teklifi yine ön koşulsuz olarak kabul etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Pyongyang silah programına hız kazandırdı

Bu yılın başından beri 63 füze denemesi yaparak silah programına yeniden hız kazandıran Kuzey Kore, son olarak dün yeni tip bir stratejik silah sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında "yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor" teknolojisini başarı ile test ettiğini kamuoyuna duyurmuştu.