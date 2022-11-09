ABD’den Kuzey Koreli 2 yetkiliye ek yaptırım kararı

ABD, Pyongyang’ın nükleer silah ve balistik füze programına yardım ettiği belirlenen Kuzey Kore ulusal havayolu şirketi Air Koryo’nun üst düzey 2 yetkilisinin varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki gerginlik karşılıklı askeri tatbikatlar ve Pyongyang’ın füze denemeleri nedeniyle yükselirken, Washington’dan Kuzey Kore’ye yönelik ek yaptırım kararı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore’nin birden fazla Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını açıkça ihlal eden, bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden silah programı için gerekli lojistik ve finansal kaynaklara erişimini sınırlamaya yönelik adımlar atmaya devam edildiği" kaydedildi. Pyongyang’ın nükleer silah ve balistik füze programına yardım ettiği belirlenen Kuzey Kore ulusal havayolu şirketi Air Koryo’nun üst düzey 2 yetkilisine ek yaptırım uygulama kararı alındığı bildirilirken, bu kapsamda Çin’de Air Koryo temsilci olarak çalışan Ri Sok ve Air Koryo’da lojistik müdürü görevinde bulunan Yan Zhiyong isimli şahısların mal varlıklarının dondurulmasına ve ABD’li kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyette bulunmalarının yasaklanmasına karar verildiği öğrenildi.

Kuzey Kore’nin ulusal havayolu şirketi Air Koryo, daha önce de Pyongyang’ın silah programında kullandığı malzemeleri Çin’den ülkeye taşıdığı iddiaları ile gündeme gelmişti.