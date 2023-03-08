ABD’den kadınlara yönelik hak ihlalleri nedeniyle İranlı yetkililere yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’da özellikle kadınlara yönelik gerçekleştirilen insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olan İranlı yetkililere ve kurumlara yaptırım uygulandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İran rejiminin özellikle kadınlara yönelik hak ihlallerine dikkat çekilerek, İran’daki insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olan 5 yetkiliye, 3 şirkete ve şirketlerin yöneticilerine yaptırım uygulandığı kaydedildi. Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan protestolara değinilen açıklamada, "ABD, Dünya Kadınlar Günü’nde İran rejiminin Mahsa Amini’nin ölümünden sonra başlayan protestolara yönelik acımasız baskısı da dahil olmak üzere özellikle kadınlara yönelik gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinin hesap verilebilirliğini sorgulamak üzere Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avustralya ile koordinasyon halinde harekete geçiyor. Bu amaçla ABD, İran’daki hapishaneleri denetleyen 2 İranlı yetkiliyi, 2 İranlı üst düzey güvenlik liderini, İran kolluk kuvvetlerine tedarik sağlayan 3 şirketi ve bu şirketlerin başkanlarının yanı sıra üst düzey bir kolluk görevlisine yaptırım uyguluyor" ifadeleri yer aldı.

"İran halkını destekliyoruz"

Açıklamada İran’daki Alborz Eyaleti Hapishaneleri Genel Müdürü Ali Chaharmahali ve Orumiyeh Merkez Hapishanesi Başkanı Dariush Bakhshi’ye mahkumlara güvenlik güçleri tarafından tecavüz, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele dahil olmak üzere kötü davranışlara suç ortağı oldukları, İran Başsavcılığının Siber Uzay İşleri Teknik Direktörü Yardımcısı Mehdi Amiri’ye özgürlüklerin kullanılmasını yasaklayan, sınırlayan ve cezalandıran faaliyetlerde bulunan bir kuruluş adına hareket ettiği için yaptırım uygulandığı belirtildi. İran Ordusu Başkomutanı Seyyid Abdolrahim Musavi ile Batı Azerbaycan Eyaletindeki İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) Shohada İl Kolordu Komutanı Habib Shahsavari’ye de yaptırım uyguladığı kaydedildi. İran Kolluk Kuvvetlerine (LEF) ekipman tedarik eden İranlı firmalardan Naji Pas şirketi ve CEO’su Reza Asgharian’a, Entebagh Gostar Sepehr şirketi ve CEO’su Gholamreza Ramezanian Sani’ye, Naji Pars Amin Enstitüsü ve CEO’su Bahram Abdollahinejad’a yaptırım uygulandığı aktarıldı.

ABD’nin İran’ın insan hakları ihlallerinden dolayı endişe duyduğu ifade edilerek, "ABD, İranlı yetkililerin barışçıl protestolarda toplu tutuklamalar, sözde yargılamalar, ani infazlar, gazetecileri tutuklama gibi devam eden eylemlerinden derin kaygı duyuyor. Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte İran rejiminin insan hakları ihlalleri karşısında İran halkını destekliyoruz ve harekete geçmeye devam ediyoruz" denildi.