ABD’den İran’a uyarı: "Yanıt vermekten çekinmeyeceğiz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD’nin İran’ın Suudi Arabistan’a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini söyledi.

ABD- İran arasındaki gerilim sürüyor. Wall Street Journal gazetesinin Suudi Arabistan’ın ABD’yi İran’ın muhtemel bir saldırısı konusunda uyardığı yönündeki haberinin ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ABD’nin İran’ın Suudi Arabistan’a yönelik tehditlerinden endişe duyduğunu ve gerekirse yanıt vermekten çekinmeyeceğini söyledi. Kirby yaptığı açıklamada, "Tehdit tablosundan endişe duyuyoruz ve Suudilerle askeri ve istihbarat kanalları aracılığıyla sürekli temas halindeyiz. Bölgedeki çıkarlarımızı ve ortaklarımızı savunmak için harekete geçmekten çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.