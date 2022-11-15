ABD’den İran İHA’larını hedef alan yaptırım

ABD hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarında kullanması için gönderildiği öne sürülen İran’a ait insansız hava araçlarını (İHA) hedef alan yeni yaptırımları duyurdu.

ABD hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalci saldırıları sırasında Ukrayna’daki şehirlere ve elektrik altyapısına saldırmak amacıyla Rusya’nın İran’dan insansız hava araçları (İHA) tedarik ettiğini belirterek, İran’a ait insansız hava araçlarını hedefleyen yeni yaptırımlar uygulandığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, Ukrayna’nın altyapısına yönelik saldırılarda kullanılan İran yapımı insansız hava araçlarının üretimi veya transferinde yer almakla suçladığı şirket ve kişilere yaptırım uygulandığını aktardı. Yaptırımlar kapsamında kişi ve kurumlara varlık dondurması sağlanacağı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Defalarca yaptığımız gibi, ABD, nerede olurlarsa olsunlar Rusya’nın Ukrayna’yı haksız yere işgalini destekleyen kişi ve şirketlere yaptırım uygulama konusunda kararlıdır" ifadelerini kullanarak, "Bugünkü eylem, Rusya’nın İran yapımı İHA’ları Ukraynalı sivillere zulmetmek için kullanmasına olanak tanıyan şirketleri ve kişileri ifşa ediyor ve sorumlu tutuyor" dedi.

Yaptırım uygulanan şirketler arasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’ne bağlı olduğu bilinen Shahed Aviation Industries Araştırma Merkezi’ne, İran ile Rusya arasındaki uçuşları koordine etmek için İranlı bir şirketle işbirliği yapmakla suçlanan Birleşik Arap Emirlikleri hava taşımacılığı şirketleri Success Aviation Services FZC ve iJet Global DMCC yer aldı. Hazine Bakanlığı, Success Aviation Services FZC ve iJet Global DMCC’ye karşı olan davanın Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti ile işbirliği içinde yapıldığını söyledi.

Hazine Bakanlığı ayrıca, zaten ABD yaptırımları altında olan özel askeri şirket Wagner group, IRGC Aerospace Force ve Qods Aviation Industries’in Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırım uygulandığını belirtti. Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine eklenen kişiler arasında ise Wagner grubunun Ukrayna’daki muharebe operasyonlarını desteklemek için İran insansız hava araçlarının satın alınmasına karıştığı suçlamalarıyla Abbas Djuma ve Tigran Khristoforovich Srabionov’un yer aldığını aktardı.