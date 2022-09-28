ABD’den Irak’ın kuzeyine saldırı düzenleyen İran’a kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) İran tarafından düzenlenen saldırılara tepki gösterilerek, “Irak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz” denildi.

İran’ın, Irak’ın kuzeyini İHA ve top atışlarıyla hedef alan saldırılarının ardından ABD’den kınama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) İran tarafından düzenlenen saldırılara tepki gösterilerek, İran’ın IKBY’ye yönelik balistik füzeler ve insansız hava araçları ile düzenlediği saldırıların Irak’ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlali olduğu ve şiddetle kınandığı ifade edildi.

“Irak halkının ve hükümetinin yanındayız”

Açıklamada, “Sivil kayıplara ilişkin raporların da farkındayız ve bugünkü saldırının yol açacağı her türlü can kaybını üzüntüyle karşılıyoruz. Ayrıca, İran hükümetinin Irak’a yönelik ek saldırılarla tehdit eden açıklamalarını da kınıyoruz. Irak’ın egemenliğine yönelik bu küstah saldırılar karşısında Irak halkının ve hükümetinin yanındayız” denildi.

Öte yandan İran, Irak’ın kuzeyinde bulunan ayrılıkçı Komele ve İran Kürdistan Demokrat Partisi örgütlerinin merkezlerini hedef almış, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı.