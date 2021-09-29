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ABD’den Hizbullah’ın finans ağına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Katar’ın Arap Yarımadası’ndaki Hizbullah’a ait bir finans ağını tespit ettiğini ve söz konusu ağa yaptırım uygulandığı açıkladı.

Politika 29.09.2021, 19:39
ABD’den Hizbullah’ın finans ağına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Katar’ın Arap Yarımadası’ndaki Hizbullah’a ait bir finans ağını tespit ettiğini ve söz konusu ağa yaptırım uygulandığı açıkladı.

ABD ve Katar, Hizbullah’a yönelik yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ve Katar’ın Arap Yarımadası’ndaki Hizbullah’a ait bir finans ağına yaptırım uyguladığı aktarılarak, Ali Reda Hassan al-Banai, Ali Reda al-Qassabi Lari ve Abd al-Muayyid al-Banaiare’nin Hizbullah’a finansal veya maddi destek sağladıklarının belirlediğini belirtildi. Bakanlık, söz konusu kişiler arasında Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Filistin uyrukluların bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, Katar’ın da söz konusu finans ağını tespit ettiğini açıklayarak, Katar’ın ağa yönelik eylemlerini detaylandırmadı.

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki yaptığı açıklamada, "Hizbullah, kasasını doldurmak ve terörist faaliyetlerini desteklemek için küresel finans ağları geliştirerek uluslararası finans sistemini kötüye kullanmaya çalışıyor" dedi.

Gacki, "Bu Hizbullah finans ağının sınır ötesi doğası, ABD’yi ve uluslararası finans sistemlerini terörist istismarından korumak için Katar Hükümeti gibi uluslararası ortaklarla devam eden işbirliğimizin önemini vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin Körfez İşbirliği Konseyi üyesiyle gerçekleştirdiği "en önemli ortak eylemlerden biri" olduğunu vurgulayarak, diğer ülkelere de Hizbullah’ı hedef almak için aynı şeyi yapmaya çağırdı.

Blinken, Bahreyn’in de ağla ilgili banka hesaplarını eşzamanlı olarak dondurduğunu ve 3 kişiyi savcılığa sevk ettiğini açıkladı.

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