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ABD’den Covid-19’la mücadele için 580 milyon dolar ek yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uluslararası kuruluşlara 580 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

Politika 21.12.2021, 16:59 21.12.2021, 17:07
ABD’den Covid-19’la mücadele için 580 milyon dolar ek yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uluslararası kuruluşlara 580 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

ABD, Covid-19’un daha hızlı yayılan Omicron mutasyonunun endişelere yol açmasının ardından salgınla mücadele kapsamında ilave yardımda bulunacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Omicron mutasyonu, tedaviye ve aşılara eşit erişim gibi problemlerin devam ettiğine dikkat çekerek, dünyanın salgınla mücadele konusunda kritik bir noktada olduğunu ifade etti.

ABD’nin salgınla mücadeleye yönelik küresel ortak eylemi hayata geçirmeye çalıştığını belirten Blinken, diğer hükümetlerin de taahhütlerini yerine getirmesinin kritik bir önem taşıdığını kaydetti.

ABD’nin bugüne kadar dünya çapında 110’dan fazla ülke ve ekonomiyle 330 milyondan fazla güvenli ve etkili aşı dozunu paylaştığını ifade eden Blinken, salgınla mücadele kapsamında hükümetin 19.6 milyar dolar yardımda bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın Aralık ayı başında yaptığı açıklamada 100 gün içinde 200 milyon doz aşı bağışlama sözü verdiğini ve bunun da salgınla mücadeleyi hızlandırdığını kaydeden Blinken, “Biden’ın açıklamasından bu yana 50 milyondan fazla doz bağışladık. Aşıların pandeminin sona ermesi için kritik bir unsur olduğunu biliyor olsak da, test ve takibi artırmak, ekipman ve kaynakları en çok ihtiyacı olanlara ulaştırmak ve en riskli kişilerin aşılara erişimini sağlamak için ortaklarımızla birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu, küresel çözümler gerektiren küresel bir salgındır” dedi.

Uluslararası 7 kuruluşa 580 milyon dolar yardım

Blinken, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uluslararası 7 kuruluşa 580 milyon dolar ek yardım yapılacağını ifade etti. Blinken söz konusu yardım paketinden Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) 280 milyon dolar, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF) 170 milyon dolar, Pan Amerikan Sağlık Örgütü’ne (PAHO) 75 milyon dolar, BM Kalkınma Programı’na (UNDP) 20 milyon dolar, BM Nüfus Fonu’na (UNFPA) 20 milyon dolar, BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) 10 milyon dolar, BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Kurumu’na ise 5 milyon dolar bağışlanacağını belirtti.

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