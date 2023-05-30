ABD’den Çin ve Meksika’da bulunan 17 kişi ve kuruluşa uyuşturucu yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yasa dışı uyuşturucu madde üretimi nedeniyle Çin ve Meksika’da bulunan 17 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı duyurdu.

ABD, Çin ve Meksika’daki yasa dışı uyuşturucu madde üretimine karşı harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, fentanil ve diğer sentetik uyuşturucuların yasa dışı üretimini ve kaçakçılığını durdurmaya yönelik küresel çabalar kapsamında Hazine Bakanlığı tarafından Çin ve Meksika’da bulunan 17 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı duyurdu.

Yaptırımların Meksika hükümeti ile yakın koordinasyon ile uygulandığı aktarılan açıklamada, yaptırımlar ile belirli ülkelerin değil, suç faaliyetlerine karışan kuruluşların ve bireylerin hedef alındığına dikkat çekildi.

ABD yönetiminin, üretimden kaçakçılığa ve dağıtıma kadar yasa dışı sentetik uyuşturucu tedarik zincirini bozma taahhüdünü sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu ortak tehdidi ele almak için dünyadaki tüm ülkelerle birlikte çalışmayı hazır olunduğu ifade edildi.