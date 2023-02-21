ABD’den BM Güvenlik Konseyi’ne "Kuzey Kore" çağrısı

ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi’ni Kuzey Kore’nin son füze denemelerine karşı harekete geçme çağrısında bulunarak, "Eğer iki üye devlet (Çin ve Rusya) konseyin görevini yerine getirmesini engellemeye devam ederse Kuzey Kore meydan okurcasına yeni silah testleri gerçekleştirmeyi sürdürecek" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kuzey Kore’nin son füze denemelerini ele almak üzere toplantı gerçekleştirdi. ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield üye ülke temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD’nin Kuzey Kore’nin 18 Şubat ve 19 Şubat’ta gerçekleştirdiği füze denemelerini en sert şekilde kınadığını söyledi. Kuzey Kore’nin füze denemelerini kınayan bir BMGK bildirisi yayınlama çağrısında da bulunan Greenfield, konseyin ortak bir tepki verememesinin Pyongyang’ı istikrarsızlaştırıcı füze denemelerini korkusuzca sürdürme konusunda cesaretlendirdiğini ifade etti. Greenfield, "Kuzey Kore’yi gerçekleştirdiği füze denemelerinin sonuçlarından koruyanlar, Asya bölgesini ve tüm dünyayı çatışma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi. Konseyin veto yetkisine sahip daimi üyeleri Çin ve Rusya’yı işaret eden Greenfield, "Eğer iki üye devlet konseyin görevini yerine getirmesini engellemeye devam ederse Kuzey Kore meydan okurcasına yeni silah testleri gerçekleştirmeyi sürdürecek" ifadelerini kullandı. Greenfield, konseyin harekete geçmemesinin "utanç verici olmaktan da öte tehlikeli" olduğunu kaydetti.

Çabalar sonuçsuz kaldı

BMGK geçtiğimiz yıl Kuzey Kore eksenli güvenlik tehdidini tartışmak üzere 10 toplantı yapmış, her ikisi de konseyin veto yetkisine sahip daimi üyeleri olan Çin ve Rusya’nın muhalefeti nedeniyle tüm toplantılar sonuçsuz kalmıştı.