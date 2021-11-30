ABD’de ünlü Türk doktor Mehmet Öz siyasete atılıyor

ABD’de yaşayan ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Mehmet Öz’ün eski ABD Başkanı Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den aday olarak Senato’ya girmek için yarışacağı ifade edildi.

ABD’de "The Dr. Oz Show" programının sunucusu olarak tanınan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, siyaset arenasına çıkmaya hazırlanıyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre ünlü Türk cerrah, ABD Senatosu’na girebilmek için eski ABD Başkanı Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den adaylığını koyacak. Uzun süredir New Jersey’de ikamet eden 61 yaşındaki Öz, Trump tarafından onaylanan mevcut adayın yarıştan çekilmesiyle Pensilvanya eyaletinden seçim yarışına girecek.

Mehmet Öz’ün adaylık açıklamasının bu gece Fox News Channel’ın Hannity adlı talk show programından yapılması bekleniyor.

Trump’ın başkanlık döneminde Oval Ofis’teki doktoru olarak da bilinen Öz, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyinde de yer almıştı.