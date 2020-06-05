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ABD’de protestocular ve sivil toplum örgütleri Trump’a dava açtı

ABD'NİN BAŞKENTİ WASHİNGTON DC'DE PROTESTOCULAR VE AMERİKAN SİVİL ÖZGÜRLÜKLER BİRLİĞİ (ACLU), ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A KİLİSEYE GİTMEK İÇİN BARIŞÇIL PROTESTOYU FEDERAL GÜÇ KULLANARAK DAĞITMASINA KARŞI DAVA AÇTI.

ABD’de protestocular ve sivil toplum örgütleri Trump’a dava açtı

ABD'NİN BAŞKENTİ WASHİNGTON DC'DE PROTESTOCULAR VE AMERİKAN SİVİL ÖZGÜRLÜKLER BİRLİĞİ (ACLU), ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A KİLİSEYE GİTMEK İÇİN BARIŞÇIL PROTESTOYU FEDERAL GÜÇ KULLANARAK DAĞITMASINA KARŞI DAVA AÇTI.

05 Haziran 2020 Cuma 10:11
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ABD’de protestocular ve sivil toplum örgütleri Trump’a dava açtı

ABD’nin başkenti Washington DC’de protestocular ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), ABD Başkanı Donald Trump’a kiliseye gitmek için barışçıl protestoyu federal güç kullanarak dağıtmasına karşı dava açtı.

ABD’de Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından ABD Başkanı Donald Trump, Başsavcı William Barr ve federal yetkililer hakkında dava açıldı. Dava dilekçesinde Pazartesi günü Trump’ın Beyaz Saray yakınındaki kundaklanan kiliseye gidebilmesi amacıyla barışçıl göstericileri dağıtmak için şiddet kullandığı, protestoculara göz yaşartıcı gaz ile plastik mermilerle müdahale edildiği ifade edildi. Washington İnsan Hakları Komitesi, Avukatlar Komitesi, Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Değerlidir) ve bireysel protestocular dava dilekçesine imza verdi.

Black Lives Matter grubunun organizatörü April Goggans yaptığı açıklamada, "Pazartesi akşamı üyelerimize ne oldu biliyor musunuz, burada, ülkenin başkentinde tüm haklarımız çiğnendi" dedi. Goggans, "George Floyd ve Breonna Taylor’ın polis elindeki ölümü, topluluğumuzun nesiller boyunca maruz kaldığı öfke, acı ve derin üzüntüyü ortaya çıkardı. Göz yaşartıcı gaz ya da plastik mermilerle bizi susturamayacaksınız. Şimdi bizi duyma zamanı geldi" şeklinde konuştu.

ACLU Direktörü Scott Michelman ise, "Başkanın utanmaz, anayasaya aykırı, açıkça protestoculara yönelik cezai saldırısı ortada. Kendisiyle aynı fikirde olmayanlara yaptıkları ülkemizin anayasal düzeninin temelini sarsıyor. Ülkenin en büyük kolluk kuvvetleri bir otokratın taktiklerinde suç ortağı oldu" dedi.

Ne olmuştu?

Pazartesi günü Trump, Beyaz Saray’daki konuşmasının ardından İncil’i eline alarak gösteriler sırasında kundaklanmaya çalışılan St. Johns Kilisesi’ne gitmişti. Trump’ın ziyareti sırasında Beyaz Saray’ın önünde bulunan Lafayette Park’ta devam eden eylemlere polis müdahale etmişti. Öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göstericilere biber gazı kullanmıştı. Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kilise ziyareti öncesinde parktaki müdahaleden haberinin olmadığını ifade etmişti. Trump, "Kiliseye gideceğim dediğimde protestocuların olduğunu bilmiyordum, kimse bana bunu söylemedi" ifadelerini kullanmıştı.

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