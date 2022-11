ABD’de ilk kez Z kuşağından biri Kongre’ye seçildi

ABD’de yapılan ara seçimlerde Demokratları temsil eden Maxwell Alejandro Frost, Z kuşağının Kongre’ye seçilen ilk üyesi oldu.

ABD’de her 2 yılda bir Kasım ayında yapılan ara seçimlerde oy sayım işlemleri neredeyse tamamlandı. ABD Temsilciler Meclisi için Florida’ya ait oyların yüzde 98’i sayılırken, ilk kez Z kuşağından bir isim Kongre’ye girdi. Kongre’ye seçilen Maxwell Alejandro Frost Demokratları temsil ediyor. 25 yaşındaki Frost, sosyal medyada “Kazandık! Bu gece tarih yazdık. Floridalılar, Z kuşağı ve daha iyi bir geleceği hak ettiğimize inanan herkes için tarih yazdık” paylaşımında bulunarak seçimini kutladı.

Seçim kampanyasında silah şiddeti, iklim değişikliği, kürtaj hakkı ve geniş sağlık hizmeti konularına ağırlık veren Frost, aynı zamanda silah satışının kısıtlanmasını talep eden March for Our Lives’ta aktivistlik yaptı. Daha önce New York Times’a konuşan Frost yangın tatbikatından daha fazla toplu silahlı saldırı tatbikatına katılan kuşaktan geldiğini belirterek kendisi için silah kontrolünün çok önemli bir mesele olduğunu ifade etmişti.