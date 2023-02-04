ABD’de Çin balonu krizi nedeniyle 3 havalimanında uçuşlar durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi, Çin’in casus balonu krizi nedeniyle Güney Carolina’daki Myrtle Beach Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere 3 havalimanında uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, ABD semalarında görülen Çin’e ait istihbarat balonu krizi sürerken, Savunma Bakanlığını "ulusal güvenlik çabası" kapsamında desteklemek için Kuzey Karolina’daki Wilmington Havalimanı ile Güney Karolina’daki Myrtle Beach International ve Charleston International Havaalanlarına gidiş ve gelişleri durdurduğunu aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin’e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin’e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon meselesi nedeniyle Çin’e yapacağı ziyareti ertelemişti.