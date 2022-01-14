ABD’de Anayasa Mahkemesi’nden "zorunlu aşı" kararı

ABD Anayasa Mahkemesi, hükümetin büyük işletmelerdeki çalışanlara yönelik "korona virüs aşısı veya test zorunluluğu" kararını durdurdu.

ABD’de Başkan Joe Biden yönetiminin büyük işletmelerdeki çalışanlara yönelik getirdiği "Covid-19 aşısı veya test" zorunluluğu uygulaması, Anayasa Mahkemesi engeline takıldı. Mahkeme heyeti, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’nin (OSHA) aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan işletmelere dayatmaya çalışarak "yetkisini aştığı" sonucuna vardı. 80 milyondan fazla kişiyi etkileyecek karara imza atan mahkeme, çoğu sağlık çalışanı için geçerli olan aşı zorunluluğunun ise devam etmesine izin verdi.

OSHA, aşı veya test kuralının 6 ayda 6 bin 500 hayat kurtaracağını ve 250 bin kişinin hastaneye yatışını önleyeceği tahmininde bulunmuştu. Ülkenin en büyük perakende ticaret grubu olan Ulusal Perakende Federasyonu ise Yüksek Mahkeme’nin kararını "işverenler için önemli bir zafer" olarak nitelendirdi.

Biden: "Hayal kırıklığına uğradım"

ABD Başkanı Joe Biden ise mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin hem bilime hem de hukuka dayanan büyük işletmelerdeki çalışanlar için sağduyulu hayat kurtarıcı gereklilikleri engelleme yoluna gitmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Biden, büyük şirketlerin üçte birinin zaten bunu yaptığını belirterek işletmeleri kendi aşı gerekliliklerini oluşturmaya çağırdı.