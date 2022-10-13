banner596

banner547

Son Dakika

ABD’de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.

ABD’de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.

Politika 13.10.2022, 22:51
ABD’de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.

ABD’de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.

Yorumlar (0)