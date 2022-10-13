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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
ABD’de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.
ABD’de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.
Politika 13.10.2022, 22:51
ABD’de 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.