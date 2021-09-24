ABD ziyareti sonrası Erdoğan’dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği ABD’de görüşemediği Başkan Joe Biden’le ilgili açıklama yaptı.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden’a eleştirilerde bulundu.

“İki NATO ülkesi olarak bu konumda olmamalıydık” diyen Erdoğan, “Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım” diye konuştu.

Namaz çıkışı açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

“Biden’la görüşmeler beklenen noktada değil. Daha önceden hiçbir ABD lideri ile bu durumu yaşamadık. İki NATO ülkesi olarak daha farklı konumda olmamız gerekir. Beklenen noktada değilsek bunu da ifade etmek gerekir. Şu ana kadar ABD’li liderlerle böyle bir durum yaşamadık. Terör örgütleriyle ilgili mücadelede ABD, terör örgütlerine beklenenin çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olunca dünya ile paylaşmamız gerekir.”

Putin’e yönelecek

Çarşamba günü yapacağı Rusya ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Suriye’de rejim, maalesef ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. ABD orada da pek yok. İran var, Rusya var, biz varız. Buranın da bir barış havzasına dönmesi için benim Sayın Putin’den daha doğrusu Rusya’dan beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye’de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Sayın Putin’den, daha doğrusu Rusya’dan dayanışmamızın bir gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım.”